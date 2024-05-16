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Азимед® капсулы 250 мг блистер, №6 - Львов (46781) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (190)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
143,60 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 47 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
149,50
Экономия: -2,72 грн
146,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
152,78
Экономия: -12,44 грн
140,34 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (190)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
143,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
144,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
132,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
159,44
Экономия: -23,93 грн
135,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (190)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
143,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (190)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
143,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
157,67
Экономия: -25,94 грн
131,73 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (190)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
143,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
143,24
Экономия: -7,73 грн
135,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (190)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
143,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
159,44
Экономия: -23,93 грн
135,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
132,87 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
144,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
154,99
Экономия: -19,48 грн
135,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (190)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
143,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (190)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
143,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (190)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
143,60 грн