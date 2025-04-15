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Траватан® (Travatan®)

Траватан® (Travatan®)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 197 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
482,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
424,05 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
482,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
405,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
503,30
Экономия при брони: -53,30 грн
450,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
456,00
Экономия при брони: -40,00 грн
416,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
478,41 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
456,00
Экономия при брони: -40,00 грн
416,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
506,10
Экономия при брони: -56,10 грн
450,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
491,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
497,64
Экономия при брони: -18,26 грн
479,38 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
422,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
464,90
Экономия при брони: -14,90 грн
450,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
454,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
482,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
423,43 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
505,33
Экономия при брони: -55,57 грн
449,76 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
482,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
424,58 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
518,55
Экономия при брони: -36,04 грн
482,51 грн
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