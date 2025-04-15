Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 197 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
482,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
482,00 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
503,30
Экономия при брони: -53,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
456,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
456,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
506,10
Экономия при брони: -56,10 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
497,64
Экономия при брони: -18,26 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
464,90
Экономия при брони: -14,90 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
482,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
505,33
Экономия при брони: -55,57 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
482,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
518,55
Экономия при брони: -36,04 грн