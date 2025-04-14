Одесса (адрес не указан)
Доступно в 234 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
507,38
Экономия при брони: -43,51 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
501,75
Экономия при брони: -18,55 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
506,58
Экономия при брони: -45,83 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
499,04
Экономия при брони: -38,29 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
482,70
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
484,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
504,23
Экономия при брони: -57,63 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
547,19
Экономия при брони: -54,03 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
522,35
Экономия при брони: -26,84 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
550,79
Экономия при брони: -68,34 грн