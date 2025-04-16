Николаев (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
502,33
Экономия при брони: -40,77 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
482,70
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
508,30
Экономия при брони: -47,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
507,70
Экономия при брони: -45,63 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
545,44
Экономия при брони: -83,37 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
485,50
Экономия при брони: -24,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
482,70
Экономия при брони: -22,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
507,74
Экономия при брони: -47,78 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
528,49
Экономия при брони: -68,53 грн