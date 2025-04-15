Львов (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
484,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
515,84
Экономия при брони: -53,90 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
484,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
485,20
Экономия при брони: -39,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
484,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
509,48
Экономия при брони: -64,22 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
508,30
Экономия при брони: -62,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
484,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
D.s.
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
D.s.
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
503,10
Экономия при брони: -57,10 грн