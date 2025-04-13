Киев (адрес не указан)
Доступно в 738 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
505,70
Экономия при брони: -39,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
484,30
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
529,08
Экономия при брони: -53,04 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
575,75
Экономия при брони: -87,51 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
510,14
Экономия при брони: -48,81 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
503,40
Экономия при брони: -38,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
496,87
Экономия при брони: -20,86 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
529,97
Экономия при брони: -47,76 грн