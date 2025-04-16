Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
482,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
531,17
Экономия при брони: -74,34 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
452,00
Экономия при брони: -41,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
537,75
Экономия при брони: -27,58 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
532,17
Экономия при брони: -60,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
482,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
442,30
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
504,04
Экономия при брони: -44,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
445,30
Экономия при брони: -5,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
510,18
Экономия при брони: -69,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
531,67
Экономия при брони: -66,27 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
482,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis