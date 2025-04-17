Киев
Траватан® (Travatan®)

Траватан® (Travatan®)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
504,80
Экономия при брони: -39,50 грн
465,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
431,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
458,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
503,40
Экономия при брони: -38,10 грн
465,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
502,30
Экономия при брони: -37,00 грн
465,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
541,48
Экономия при брони: -67,40 грн
474,08 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
503,40
Экономия при брони: -38,10 грн
465,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
475,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
512,35
Экономия при брони: -61,17 грн
451,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
480,39 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
483,60
Экономия при брони: -18,30 грн
465,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
437,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
503,48
Экономия при брони: -62,42 грн
441,06 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
506,70
Экономия при брони: -41,40 грн
465,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
426,64 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
501,30
Экономия при брони: -60,43 грн
440,87 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
464,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
434,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
503,40
Экономия при брони: -38,10 грн
465,30 грн
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