Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
504,80
Экономия при брони: -39,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
503,40
Экономия при брони: -38,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
502,30
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
541,48
Экономия при брони: -67,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
503,40
Экономия при брони: -38,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
512,35
Экономия при брони: -61,17 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
483,60
Экономия при брони: -18,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
503,48
Экономия при брони: -62,42 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
506,70
Экономия при брони: -41,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
501,30
Экономия при брони: -60,43 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Траватан® капли глазные 40 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
503,40
Экономия при брони: -38,10 грн