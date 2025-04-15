Киев
Бупивакаин-М (Bupivacaine-M)

Бупивакаин-М (Bupivacaine-M)

Львов (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 98
618.3 км
Бупивакаин-М раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
143,08 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
623.6 км
Бупивакаин-М раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
387,80 грн
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
874.6 км
Бупивакаин-М раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
883.9 км
Бупивакаин-М раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
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