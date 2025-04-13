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Бупивакаин-М (Bupivacaine-M)
Бупивакаин-М (Bupivacaine-M)
Харьков
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Доступно в 2 аптеках в Харьков
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Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
5.4 км
Бупивакаин-М раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
10.2 км
Бупивакаин-М раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 98
553.9 км
Бупивакаин-М раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
143,08
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
601.3 км
Бупивакаин-М раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
387,80
грн
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