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Бупивакаин-М (Bupivacaine-M)
Бупивакаин-М (Bupivacaine-M)
Чернигов
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 98
547.9 км
Бупивакаин-М раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
143,08
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
589.9 км
Бупивакаин-М раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
387,80
грн
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Астарта
Открыто
Закроется в 15:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
384.4 км
Бупивакаин-М раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Класна аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
397.0 км
Бупивакаин-М раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
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