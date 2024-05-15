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Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл с мерным стаканчиком, №1 - Днепр (Днепропетровск) (454151) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
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Полтава, ул. Панянка, 65-Б
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45,00 грн
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Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А
Всего: упаковка (3)
48,00 грн
Мед-сервис
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Киев, просп. Берестейский, 67
Всего: упаковка (1)
80,55 грн
Челси плюс
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Кобеляки, ул. Днепровская, 18-А
Всего: упаковка (3)
48,10 грн
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Кобеляки, пер. Шевченко, 5/22
Всего: упаковка (2)
47,90 грн
Челси плюс
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Открыто Закроется в 21:00
Белики, ул. Пристанционная, 3-К
Всего: упаковка (2)
47,90 грн
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Открыто Закроется в 22:00
Змиев, ул. Лиманская, 15
Всего: упаковка (2)
49,90 грн
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Открыто Закроется в 16:00
Кропивницкий, ул. Крепость, 21
Всего: упаковка (1)
50,00 грн
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Открыто Закроется в 15:00
Николаев, ул. Веселиновская, 10
Всего: упаковка (5)
46,60 грн
Калина
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Открыто Закроется в 22:00
Яготин, ул. Независимости, 188
Всего: упаковка (1)
42,40 грн
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Одесса, ул. Базарная, 19
Всего: упаковка (2)
44,80 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Коростень, ул. Грушевского, 36
Всего: упаковка (1)
46,21 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом