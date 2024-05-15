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Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (42575) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
51,00
Экономия: -13,00 грн
38,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Панютино, ул. Заводская, 9-А
Всего: упаковка (2)
42,29 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Березань, ул. Шевченкив шлях, 139
Всего: упаковка (1)
26,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
44,47 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (6)
44,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
44,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Новгород-Северский, ул. Базарная, 1-А
Всего: упаковка (2)
35,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
41,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-В
Всего: упаковка (1)
44,32 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Яремче, ул. Довбуша, 5
Всего: упаковка (3)
49,93
Экономия: -12,34 грн
37,59 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Перемышляны, ул. Боршевская, 28
Всего: упаковка (2)
47,90 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Радехов, ул. Львовская, 1
Всего: упаковка (2)
45,10 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 29
Всего: упаковка (2)
47,40 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
Всего: упаковка (2)
39,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Лисиничи, ул. Тракт Глинянский, 1-Б
Всего: упаковка (1)
43,10 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (1)
36,80 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Лычаковская, 152
Всего: упаковка (1)
44,90 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Зубра, ул. Школьная, 1-Б
Всего: упаковка (1)
36,70 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
Всего: упаковка (1)
41,80 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Стрыйская, 113-Д
Всего: упаковка (2)
41,70 грн