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Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл 200 доз, №1 - Днепр (Днепропетровск) (38166) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 280 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (7)
385,01
Экономия: -46,81 грн
338,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
377,36
Экономия: -39,16 грн
338,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2)
361,00
Экономия: -38,10 грн
322,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
411,20
Экономия: -88,20 грн
323,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
382,83
Экономия: -54,67 грн
328,16 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
369,00
Экономия: -46,10 грн
322,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
373,54 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
383,77
Экономия: -60,54 грн
323,23 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (5)
369,00
Экономия: -46,10 грн
322,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
407,80
Экономия: -84,90 грн
322,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
376,23
Экономия: -37,21 грн
339,02 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 21 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
381,24
Экономия: -58,33 грн
322,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
386,85
Экономия: -60,16 грн
326,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
362,55
Экономия: -39,32 грн
323,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
378,52
Экономия: -26,55 грн
351,97 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
328,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (7)
361,00
Экономия: -38,10 грн
322,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
377,07
Экономия: -49,17 грн
327,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
381,71
Экономия: -55,37 грн
326,34 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (5)
382,72
Экономия: -39,84 грн
342,88 грн