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Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер, №20 - Днепр (Днепропетровск) (39298) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (36)
42,49
Экономия: -4,48 грн
38,01 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (24)
41,64
Экономия: -3,63 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (9)
42,25
Экономия: -4,24 грн
38,01 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (19)
41,52
Экономия: -3,51 грн
38,01 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (5)
42,64
Экономия: -4,63 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (13)
42,69
Экономия: -4,68 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (13)
41,77
Экономия: -3,76 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (11)
41,61
Экономия: -3,60 грн
38,01 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (16)
42,12
Экономия: -4,11 грн
38,01 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (11)
42,24
Экономия: -4,23 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (16)
42,28
Экономия: -4,27 грн
38,01 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (5)
42,79
Экономия: -4,78 грн
38,01 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (8)
42,48
Экономия: -4,47 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (8)
42,73
Экономия: -4,72 грн
38,01 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (14)
42,71
Экономия: -4,70 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (6)
41,82
Экономия: -3,81 грн
38,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (26)
41,87
Экономия: -3,86 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (15)
41,96
Экономия: -3,95 грн
38,01 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (9)
42,79
Экономия: -4,78 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (10)
42,55
Экономия: -4,54 грн
38,01 грн