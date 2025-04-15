Львов (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Львов
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
34,10
Экономия при брони: -8,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
28,40
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
28,40
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
28,30
Экономия при брони: -2,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
28,50
Экономия при брони: -2,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
28,40
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
28,40
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
28,40
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
28,40
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
28,30
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
34,10
Экономия при брони: -8,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
2.0 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
29,15
Экономия при брони: -0,87 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
2.4 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
29,15
Экономия при брони: -0,87 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
2.6 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье