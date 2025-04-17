Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
34,80
Экономия при брони: -6,20 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
29,15
Экономия при брони: -0,87 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
34,80
Экономия при брони: -6,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
29,97
Экономия при брони: -1,06 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
34,80
Экономия при брони: -6,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
34,80
Экономия при брони: -6,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
34,80
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
32,50
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека низкие цены №1
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Текстильников, 18
2.7 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Аскопар таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье