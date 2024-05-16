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Аскопар таблетки блистер в коробке, №10 - Львов (4847) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (3)
17,85 грн
В других городах:
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Зимняя Вода, ул. Львовская, 3
Всего: упаковка (8)
18,47 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
19,74 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1)
19,56 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
19,32 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 6
Всего: упаковка (3)
18,31 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (1)
18,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Коперника, 3
Всего: упаковка (3)
19,46 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 50
Всего: упаковка (2)
19,30 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Госпитальная, 10-В
Всего: упаковка (3)
19,31 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (3)
19,05 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, бульв. Торосевича, 5
Всего: упаковка (7)
18,64 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Мицкевича, 3-А
Всего: упаковка (11)
17,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сколе, ул. Данилы Галицкого, 7
Всего: упаковка (2)
18,39 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Дружбы, 8
Всего: упаковка (3)
19,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Почаев, ул. Лосятинская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
16,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Локачи, ул. Степная, 8-А
Всего: упаковка (2)
18,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
Всего: упаковка (1)
18,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
16,97 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Князя Василько, 1
Всего: упаковка (4)
19,59 грн