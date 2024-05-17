Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПСИХОЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИПСИХОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАФенотиазины с алифатической боковой цепьюХлорпромазинАминазинЦены в аптеках

Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Запорожье (13256) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
57,20 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
Всего: упаковка (1)
61,54
Экономия: -9,75 грн
51,79 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (4)
63,60
Экономия: -11,81 грн
51,79 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3-А
Всего: упаковка (1)
62,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
Всего: упаковка (1)
51,79 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1), ампула (9)
59,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Бехтерева, 1
Всего: упаковка (2)
63,61
Экономия: -11,82 грн
51,79 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (1)
59,70
Экономия: -7,91 грн
51,79 грн
Ощад аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (1)
56,00
Экономия: -4,21 грн
51,79 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-Л
Всего: ампула (5)
57,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Подгородное, ул. Шоссейная, 35
Всего: упаковка (1)
54,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 39-А
Всего: упаковка (1)
63,50
Экономия: -11,71 грн
51,79 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 28
Всего: раствор для инъекций (6)
60,73
Экономия: -8,94 грн
51,79 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Торговая, 54/1-А
Всего: упаковка (1)
45,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 61
Всего: упаковка (1)
57,50 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
57,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 41-Д
Всего: упаковка (1)
56,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: ампула (7)
50,10 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, ул. Шевченко, 128
Всего: упаковка (1)
51,79 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Нововоронцовка, ул. Бериславская, 2
Всего: ампула (5)
57,70 грн