Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПСИХОЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИПСИХОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАФенотиазины с алифатической боковой цепьюХлорпромазинАминазинЦены в аптеках

Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Львов (13256) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: раствор для инъекций (4)
64,30 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
64,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
60,21
Экономия: -8,42 грн
51,79 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
61,54
Экономия: -9,75 грн
51,79 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: раствор для инъекций (2)
64,30 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
Всего: раствор для инъекций (1)
64,30 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (1)
50,40 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
51,79 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зеленая, 73
Всего: упаковка (1)
64,30 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: ампула (6)
60,20
Экономия: -1,81 грн
58,39 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
Всего: раствор для инъекций (7)
51,79 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
Всего: упаковка (2)
63,61
Экономия: -11,82 грн
51,79 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
Всего: упаковка (39)
63,10
Экономия: -11,31 грн
51,79 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (1)
56,69 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
58,70 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (3)
63,61
Экономия: -11,82 грн
51,79 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (1)
57,00
Экономия: -5,21 грн
51,79 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
56,62 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 71-Б
Всего: упаковка (1)
56,40
Экономия: -4,61 грн
51,79 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Патона, 2/7
Всего: упаковка (1)
59,61 грн