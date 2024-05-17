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Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл, №1 - Одесса (38270) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
446,68 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
447,67 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
Всего: упаковка (1)
442,51 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (2)
444,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, ул. Космонавтов, 78
Всего: упаковка (1)
446,26 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
442,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
480,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
Всего: упаковка (1)
481,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
446,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
Всего: упаковка (1)
487,75 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
445,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1)
492,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (1)
479,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
Всего: упаковка (1)
480,11 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тетиев, ул. Цветкова, 26-А
Всего: упаковка (1)
482,08 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
444,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
448,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (1)
447,71 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Маслова Академика, 15/4
Всего: упаковка (1)
478,64 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 51 мин
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
481,02 грн