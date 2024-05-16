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Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл, №1 - Киев (38270) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
452,71 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
451,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
453,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
451,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
445,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
444,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Азербайджанская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
443,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 89-А
Всего: упаковка (1)
454,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
446,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (2)
451,48 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
405,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
404,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (1)
412,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
Всего: упаковка (1)
483,23 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
481,81 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
Всего: упаковка (1)
446,03 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Покровская, 131-А
Всего: упаковка (1)
485,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
445,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Тетиев, ул. Цветкова, 26-А
Всего: упаковка (1)
482,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, просп. Мира, 15-А
Всего: упаковка (1)
481,39 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
444,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1)
492,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
Всего: упаковка (1)
487,75 грн