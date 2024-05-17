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Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл, №1 - Одесса (33374) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
657,07 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
650,84 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (1)
654,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (1)
653,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
700,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
Всего: упаковка (1)
699,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
657,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
Всего: упаковка (1)
713,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
655,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1)
716,59 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (1)
705,78 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
653,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
651,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (1)
656,64 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 51 мин
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
699,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
657,32 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
743,70
Экономия: -166,40 грн
577,30 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (4)
717,90
Экономия: -140,60 грн
577,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (3)
639,31
Экономия: -51,01 грн
588,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
Всего: упаковка (2)
700,23 грн