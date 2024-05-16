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Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл, №1 - Львов (33374) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (4)
661,14
Экономия: -79,94 грн
581,20 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
622,15
Экономия: -36,59 грн
585,56 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
658,86 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (5)
674,37
Экономия: -89,48 грн
584,89 грн
В других городах:
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Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (2)
656,47 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 5/1
Всего: упаковка (1)
702,96 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
651,47 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 35
Всего: упаковка (1)
660,16 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
Всего: упаковка (1)
659,62 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
Всего: упаковка (1)
659,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
715,35 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
667,44 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (2)
617,00
Экономия: -18,51 грн
598,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Бандеры Степана, 1
Всего: упаковка (2)
653,38 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Скальда Сергея, 31
Всего: упаковка (1)
640,46
Экономия: -54,42 грн
586,04 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
Всего: упаковка (2)
700,23 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (1)
656,64 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
651,22 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, просп. Мира, 15-А
Всего: упаковка (1)
706,91 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Покровская, 131-А
Всего: упаковка (1)
705,26 грн