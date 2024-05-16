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Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл, №1 - Киев (33374) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
666,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
654,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
666,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
657,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
651,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
654,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
656,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
Всего: упаковка (1)
653,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 1
Всего: упаковка (1)
701,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
Всего: упаковка (1)
704,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 89-А
Всего: упаковка (2)
655,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
657,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-А
Всего: упаковка (3)
701,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
604,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
630,83
Экономия: -51,24 грн
579,59 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
Всего: упаковка (1)
700,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
703,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
Всего: упаковка (2)
653,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
Всего: упаковка (2)
683,88
Экономия: -99,69 грн
584,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Покровская, 131-А
Всего: упаковка (1)
705,26 грн