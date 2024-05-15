Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ И ГЕМОПОЭЗКРОВЕЗАМЕНИТЕЛИ И ПЕРФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫРАСТВОРЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯРастворы для парентерального питанияКомбинацииАминол®Цены в аптеках

Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (33374) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (4)
717,90
Экономия: -140,60 грн
577,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (3)
630,39
Экономия: -42,09 грн
588,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
657,93 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
Всего: упаковка (1)
650,87 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
657,32 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
743,70
Экономия: -166,40 грн
577,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 9
Всего: упаковка (1)
651,45 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
699,65 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (1)
705,78 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (1)
652,71 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
658,75 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
658,66 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Байрона, 134/3
Всего: упаковка (1)
705,04 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
659,17 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
Всего: упаковка (1)
659,76 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
654,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
658,85 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
656,40 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (1)
656,99 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
653,41 грн