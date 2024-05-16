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Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1,5 г флакон, №1 - Киев (33029) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (10)
100,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (20)
99,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
100,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (6)
104,65
Экономия: -11,31 грн
93,34 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (5)
88,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (12)
120,99
Экономия: -30,65 грн
90,34 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (3)
148,20
Экономия: -56,90 грн
91,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (52)
112,01
Экономия: -13,33 грн
98,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
99,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Всего: упаковка (1)
88,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
Всего: упаковка (1)
102,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
102,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (4)
106,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (5)
88,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (2)
88,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
103,46
Экономия: -10,12 грн
93,34 грн
Подорожник
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Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (3)
116,99
Экономия: -26,65 грн
90,34 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (2)
93,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (15)
100,15 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
93,92 грн