Милдронат® 500 (Mildronate® 500)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 252 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
840,34
Экономия при брони: -25,69 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1224,00 грн
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1512,00
Экономия при брони: -32,40 грн
1479,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1224,00 грн
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1512,00
Экономия при брони: -32,40 грн
1479,60 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1224,00
Экономия при брони: -12,00 грн
1212,00 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1512,00
Экономия при брони: -32,40 грн
1479,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1512,00
Экономия при брони: -32,40 грн
1479,60 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1224,00 грн
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1512,00
Экономия при брони: -32,40 грн
1479,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1343,64
Экономия при брони: -28,28 грн
1315,36 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1019,59 грн
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1504,78
Экономия при брони: -25,18 грн
1479,60 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1224,00
Экономия при брони: -23,40 грн
1200,60 грн
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1512,00
Экономия при брони: -46,80 грн
1465,20 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00 грн
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1485,00
Экономия при брони: -31,50 грн
1453,50 грн
Народная аптека
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1224,00 грн
Элитфарм
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1512,00
Экономия при брони: -32,40 грн
1479,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
4.7 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1224,00 грн
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1512,00
Экономия при брони: -32,40 грн
1479,60 грн
Народная аптека
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1224,00 грн
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1512,00
Экономия при брони: -32,40 грн
1479,60 грн
Народная аптека
Запорожье, просп. Соборный, 228
5.2 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
666,92
Экономия при брони: -9,98 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1512,00
Экономия при брони: -46,80 грн
1465,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1224,00
Экономия при брони: -23,40 грн
1200,60 грн
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1512,00
Экономия при брони: -46,80 грн
1465,20 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
8.3 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1512,00
Экономия при брони: -32,40 грн
1479,60 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1224,00 грн
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1333,45
Экономия при брони: -16,61 грн
1316,84 грн