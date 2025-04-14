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Милдронат
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500
(Mildronate
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Открыто
Закроется в 21:00
Доброслав, ул. Центральная, 64
42.1 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1282,87
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Захаровка, ул. Одесская, -
117.5 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1250,90
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Кривое Озеро, ул. 1-го Мая, 5
164.5 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
170,60
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кубей, ул. Соборная, 1-В
168.5 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1274,30
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 19:00
Болград, ул. Измаильская, 63-А
182.7 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1260,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-Г
183.4 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
349,50
Экономия при брони:
-0,03 грн
349,47
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Болград, просп. Соборный, 140-Б
183.5 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
550,48
Экономия при брони:
-30,23 грн
520,25
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Помошная, ул. Победы, 62
202.4 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1270,00
грн
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Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Помошная, ул. Победы, 95-А
202.5 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
774,56
Экономия при брони:
-46,25 грн
728,31
грн
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Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
816,68
Экономия при брони:
-61,87 грн
754,82
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27
207.8 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1272,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новоукраинка, ул. Соборная, 52-А
213.1 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1271,25
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Новоукраинка, ул. Соборная, 51
213.2 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1264,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Гайворон, ул. Центральная, 97-М
214.8 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
485,20
Экономия при брони:
-17,80 грн
467,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Гайворон, ул. Стуса Василия, 28
215.0 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
792,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
701,10
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:00
Гайворон, пер. Энергетический, 1/26-Б
215.1 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
272,56
Экономия при брони:
-15,47 грн
257,09
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Гайворон, ул. Киевская, 4-Б
216.6 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1274,30
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Компанеевка, ул. Шевченко, 75
226.8 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1262,40
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
229.3 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1494,00
Экономия при брони:
-36,90 грн
1457,10
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
229.5 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
279,63
Экономия при брони:
-19,53 грн
260,09
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 18:00
Широкое, ул. Соборная, 92
236.3 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
384,00
Экономия при брони:
-9,90 грн
374,10
грн
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