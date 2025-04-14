Киев
Милдронат® 500 (Mildronate® 500)

Милдронат® 500 (Mildronate® 500)

Одесса (адрес не указан)
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В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Доброслав, ул. Центральная, 64
42.1 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1282,87 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Захаровка, ул. Одесская, -
117.5 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1250,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Кривое Озеро, ул. 1-го Мая, 5
164.5 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
170,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кубей, ул. Соборная, 1-В
168.5 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1274,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 19:00
Болград, ул. Измаильская, 63-А
182.7 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1260,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-Г
183.4 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
349,50
Экономия при брони: -0,03 грн
349,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Болград, просп. Соборный, 140-Б
183.5 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
550,48
Экономия при брони: -30,23 грн
520,25 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Помошная, ул. Победы, 62
202.4 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1270,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Помошная, ул. Победы, 95-А
202.5 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
774,56
Экономия при брони: -46,25 грн
728,31 грн
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
816,68
Экономия при брони: -61,87 грн
754,82 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27
207.8 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1272,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новоукраинка, ул. Соборная, 52-А
213.1 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1271,25 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Новоукраинка, ул. Соборная, 51
213.2 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1264,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Гайворон, ул. Центральная, 97-М
214.8 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
485,20
Экономия при брони: -17,80 грн
467,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Гайворон, ул. Стуса Василия, 28
215.0 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
792,00
Экономия при брони: -90,90 грн
701,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:00
Гайворон, пер. Энергетический, 1/26-Б
215.1 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
272,56
Экономия при брони: -15,47 грн
257,09 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Гайворон, ул. Киевская, 4-Б
216.6 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1274,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Компанеевка, ул. Шевченко, 75
226.8 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1262,40 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
229.3 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1494,00
Экономия при брони: -36,90 грн
1457,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
229.5 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
279,63
Экономия при брони: -19,53 грн
260,09 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 18:00
Широкое, ул. Соборная, 92
236.3 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
384,00
Экономия при брони: -9,90 грн
374,10 грн
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