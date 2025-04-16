Милдронат® 500 (Mildronate® 500)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 247 аптеках в Николаев
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
В городах рядом
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 42
121.3 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1512,00
Экономия при брони: -36,00 грн
1476,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Широкое, ул. Соборная, 92
127.7 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
384,00
Экономия при брони: -9,90 грн
Подорожник
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
144.0 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1281,10
Экономия при брони: -20,60 грн
1260,50 грн
Аптека оптовых цен
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
144.3 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1261,50 грн
Аптека твоей родини
Зеленодольск, просп. Независимости, 17/83
144.3 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1279,90 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
145.9 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1512,00
Экономия при брони: -36,00 грн
1476,00 грн
Аптека оптовых цен
Компанеевка, ул. Шевченко, 75
146.7 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1262,40 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
501,69
Экономия при брони: -13,52 грн
Аптека нежных цен
Помошная, ул. Победы, 95-А
151.3 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
755,47
Экономия при брони: -27,17 грн
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
784,45
Экономия при брони: -28,21 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
151.8 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1512,00
Экономия при брони: -36,00 грн
1476,00 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
154.7 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1512,00
Экономия при брони: -50,40 грн
1461,60 грн
Аптека 9-1-1
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 54-В
155.8 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1264,00 грн
Бажаемо здоровья
Новоукраинка, ул. Соборная, 52-А
157.5 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1271,25 грн
Аптека оптовых цен
Новоукраинка, ул. Соборная, 51
157.7 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1264,30 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 11
163.3 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1293,00 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
164.3 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1512,00
Экономия при брони: -50,40 грн
1461,60 грн
D.s.
Кривое Озеро, ул. 1-го Мая, 5
166.7 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Карбышева, 3-А
170.6 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1262,60 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Державности, 28
173.9 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1421,78
Экономия при брони: -117,39 грн
1304,39 грн
Аптека оптовых цен
Захаровка, ул. Одесская, -
173.9 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1250,90 грн