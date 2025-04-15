Милдронат® 500 (Mildronate® 500)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках в Львов
Любисток
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
3.7 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, пл. Гайдамаков, 15-А
27.3 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
412,82
Экономия при брони: -9,25 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 2
27.4 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
553,20
Экономия при брони: -2,42 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Стуса Василия, 7-А
27.6 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Комарно, ул. Сечевых Стрельцов, 1
33.3 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
33.5 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1313,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Рудки, пл. Возрождения, 8-А
43.3 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
Подорожник
Яворов, ул. Маковея, 41/2
46.9 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
791,64
Экономия при брони: -35,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 5
52.2 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
550,50
Экономия при брони: -0,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ходоров, ул. Грушевского Михаила, 56
53.1 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
131,94
Экономия при брони: -5,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:30
Золочев, ул. Пачовского, 1
63.3 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
63.6 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1238,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Золочев, ул. Кривоноса, 2-Б
63.7 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1092,90
Экономия при брони: -20,80 грн
1072,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 22
63.9 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1083,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28-А
64.0 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
458,05
Экономия при брони: -25,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Франко Ивана, 1
64.0 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
960,30
Экономия при брони: -94,20 грн
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
64.0 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Гончара Олеся, 3
64.2 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1313,35 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Бандеры Степана, 2
64.4 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1280,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Самбор, ул. Лемковская, 28/1
68.2 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1273,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Самбор, ул. Лемковская, 3-Ж/2
68.3 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
639,10
Экономия при брони: -7,45 грн