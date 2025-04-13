Милдронат® 500 (Mildronate® 500)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 265 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1509,92
Экономия при брони: -36,41 грн
1473,51 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
498,64
Экономия при брони: -7,96 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Храброго Святослава, 5
5.7 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1177,40
Экономия при брони: -42,81 грн
1134,59 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1485,00
Экономия при брони: -50,40 грн
1434,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Свободы, 22
9.7 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1511,43
Экономия при брони: -54,96 грн
1456,47 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
825,66
Экономия при брони: -20,02 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 76-В
32.4 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1269,80 грн
Аптека оптовых цен
Калиновка, ул. Центральная, 57
32.7 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1266,20 грн
Подорожник
Корнин, ул. Соборная, 27
80.5 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
616,45
Экономия при брони: -0,05 грн
Аптека низких цен
Ракитное, ул. Вокзальная, 17-А
84.8 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1220,31
Экономия при брони: -82,41 грн
1137,90 грн
Бажаемо здоровья
Попельня, ул. Героев Майдана, 19
94.4 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1300,58 грн
Аптека оптовых цен
Попельня, ул. Героев Майдана, 35-А
94.5 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1272,90 грн
Бажаемо здоровья
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
99.4 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1280,83 грн
Бажаемо здоровья
Володарка, ул. Кооперативная, 2-А
111.6 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1324,39 грн
Бажаемо здоровья
Андрушевка, ул. Зазулинского, 10
117.4 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1297,67 грн
Аптека оптовых цен
Михайло-Коцюбинское, ул. Шевченко, 56
117.9 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1262,10 грн
Аптека оптовых цен
Чоповичи, ул. Вайсера, 2
118.2 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1267,90 грн
Аптека оптовых цен
Левков, ул. Героев Украины, 31
122.3 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1265,50 грн
Аптека оптовых цен
Ружин, ул. Соборная, 60
124.2 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1271,30 грн
Бажаемо здоровья
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
126.2 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1114,64 грн