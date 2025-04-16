Милдронат® 500 (Mildronate® 500)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1494,00
Экономия при брони: -36,90 грн
1457,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
499,00
Экономия при брони: -12,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
195,87
Экономия при брони: -10,78 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 54-В
5.0 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1264,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1494,00
Экономия при брони: -50,40 грн
1443,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1494,00
Экономия при брони: -36,90 грн
1457,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 11
12.4 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1281,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
13.5 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1494,00
Экономия при брони: -50,40 грн
1443,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Карбышева, 3-А
20.3 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1262,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 45
30.2 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1342,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
30.4 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1494,00
Экономия при брони: -36,90 грн
1457,10 грн
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Широкое, ул. Соборная, 92
26.3 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
384,00
Экономия при брони: -9,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
42.7 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1281,10
Экономия при брони: -20,60 грн
1260,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
42.8 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1261,50 грн
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Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
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Покров, ул. Центральная, 44/19
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Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
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Вольногорск, ул. Центральная, 50-А
78.3 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
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Вольногорск, бульв. Мира, 10
78.5 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
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1303,00 грн
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78.8 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
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Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
84.0 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1503,00
Экономия при брони: -34,20 грн
1468,80 грн