Милдронат® 500 (Mildronate® 500)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 265 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 2-А
1.1 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.7 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 17
6.8 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
8.9 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
10.4 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
11.1 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 306
14.5 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бабаи, ул. 1-го Мая, 37-А
11.2 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1273,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Слатино, ул. Калиновая, 24-В
25.3 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1137,42 грн
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1233,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Златополь, ул. Центральная, 12-А
66.3 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1273,70 грн
Аптека копейка
Златополь, м-н 1/2, 3
66.4 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
408,04
Экономия при брони: -21,46 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Сахновщина, ул. Центральная, 9
97.1 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1267,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
99.6 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1280,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 48-В
99.7 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1267,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Мира, 1-А
106.0 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1082,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 53-А
106.2 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Опошня, ул. Победы, 4
117.5 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1267,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Опошня, ул. Независимости, 1
117.6 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1309,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Барвенково, ул. Карпатской Сечи, 2
132.8 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1262,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Магдалиновка, ул. Независимости, 2-Б
153.0 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1269,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Терновка, ул. Героев Украины, 20
163.1 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1302,03 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Гадяч, ул. Гадячского договора, 23
166.2 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1315,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Гадяч, ул. Гетманская, 17
166.3 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1131,00 грн
Оптовые цены
Закрыто
Открывается в 08:00
Яреськи, ул. Новаторов, 26-А
166.6 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1262,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Гадяч, пл. Мира, 11
166.7 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1224,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Гадяч, пл. Мира, 11-Б
166.7 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1262,30 грн
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/1
168.2 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
138,76
Экономия при брони: -7,95 грн