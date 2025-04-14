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Милдронат
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500
(Mildronate
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500
)
Милдронат
®
500
(Mildronate
®
500
)
Днепр
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
21.5 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1494,00
Экономия при брони:
-47,70 грн
1446,30
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
26.2 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00
грн
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Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1162,33
Экономия при брони:
-26,61 грн
1135,72
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
26.5 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00
Экономия при брони:
-23,40 грн
1194,60
грн
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Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1494,00
Экономия при брони:
-47,70 грн
1446,30
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
26.7 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00
Экономия при брони:
-23,40 грн
1194,60
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
27.2 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00
Экономия при брони:
-23,40 грн
1194,60
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Сорочинская, 13-А
27.9 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00
Экономия при брони:
-23,40 грн
1194,60
грн
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Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1162,33
Экономия при брони:
-37,11 грн
1125,22
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Криворожская, 78
31.2 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1317,50
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
31.2 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1494,00
Экономия при брони:
-47,70 грн
1446,30
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00
Экономия при брони:
-23,40 грн
1194,60
грн
Забронировать
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1494,00
Экономия при брони:
-47,70 грн
1446,30
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
32.8 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1494,00
Экономия при брони:
-47,70 грн
1446,30
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 35-Д
32.9 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00
Экономия при брони:
-23,40 грн
1194,60
грн
Забронировать
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1494,00
Экономия при брони:
-47,70 грн
1446,30
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
33.5 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00
Экономия при брони:
-23,40 грн
1194,60
грн
Забронировать
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1494,00
Экономия при брони:
-47,70 грн
1446,30
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Магдалиновка, ул. Независимости, 2-Б
51.2 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1269,20
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
51.4 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
620,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
51.4 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
366,63
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
64.2 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1485,00
Экономия при брони:
-31,50 грн
1453,50
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
64.4 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00
Экономия при брони:
-23,40 грн
1194,60
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
825,66
Экономия при брони:
-25,52 грн
800,14
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
65.3 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00
грн
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Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1155,33
Экономия при брони:
-24,51 грн
1130,82
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
65.4 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00
грн
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Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1155,33
Экономия при брони:
-24,51 грн
1130,82
грн
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