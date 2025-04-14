Киев
Милдронат® 500 (Mildronate® 500)

Милдронат® 500 (Mildronate® 500)

Днепр (адрес не указан)
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В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
21.5 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1494,00
Экономия при брони: -47,70 грн
1446,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
26.2 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00 грн
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1162,33
Экономия при брони: -26,61 грн
1135,72 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
26.5 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00
Экономия при брони: -23,40 грн
1194,60 грн
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1494,00
Экономия при брони: -47,70 грн
1446,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
26.7 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00
Экономия при брони: -23,40 грн
1194,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
27.2 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00
Экономия при брони: -23,40 грн
1194,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Сорочинская, 13-А
27.9 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00
Экономия при брони: -23,40 грн
1194,60 грн
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1162,33
Экономия при брони: -37,11 грн
1125,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Криворожская, 78
31.2 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1317,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
31.2 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1494,00
Экономия при брони: -47,70 грн
1446,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00
Экономия при брони: -23,40 грн
1194,60 грн
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1494,00
Экономия при брони: -47,70 грн
1446,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
32.8 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1494,00
Экономия при брони: -47,70 грн
1446,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 35-Д
32.9 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00
Экономия при брони: -23,40 грн
1194,60 грн
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1494,00
Экономия при брони: -47,70 грн
1446,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
33.5 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00
Экономия при брони: -23,40 грн
1194,60 грн
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1494,00
Экономия при брони: -47,70 грн
1446,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Магдалиновка, ул. Независимости, 2-Б
51.2 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1269,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
51.4 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
620,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
51.4 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
366,63 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
64.2 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1485,00
Экономия при брони: -31,50 грн
1453,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
64.4 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00
Экономия при брони: -23,40 грн
1194,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
825,66
Экономия при брони: -25,52 грн
800,14 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
65.3 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00 грн
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1155,33
Экономия при брони: -24,51 грн
1130,82 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
65.4 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1218,00 грн
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
1155,33
Экономия при брони: -24,51 грн
1130,82 грн
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