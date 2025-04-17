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Милдронат
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500
(Mildronate
®
500
)
Милдронат
®
500
(Mildronate
®
500
)
Чернигов
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 76-В
129.7 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1269,80
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Отрадный, 61
133.1 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
855,80
Экономия при брони:
-31,11 грн
824,68
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 16:00
Киев, ул. Храброго Святослава, 5
133.1 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №90
Grindeks
674,10
Экономия при брони:
-24,51 грн
649,59
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 49-А
135.4 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1231,80
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Конотоп, просп. Мира, 80
135.5 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1323,52
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Конотоп, просп. Мира, 11
136.3 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1297,67
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Красной Калины, 2
136.8 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1290,74
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кролевец, ул. Леси Украинки, 3
144.6 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1376,94
Экономия при брони:
-96,06 грн
1280,88
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 20:00
Кролевец, ул. Леси Украинки, 2-В
144.6 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1233,30
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кролевец, ул. Леси Украинки, 2-Б
144.6 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1221,70
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Талалаевка, ул. Центральная, 7
148.2 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1261,80
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Талалаевка, ул. Рабочая, 17
148.4 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1260,40
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Калиновка, ул. Центральная, 57
160.0 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1266,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Пирятин, ул. Соборная, 36
163.6 км
Милдронат® капсулы твердые 500 мг блистер №60
Grindeks
1122,61
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Пирятин, ул. Соборная, 34
163.7 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1263,40
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Пирятин, ул. Соборная, 29
163.9 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
825,85
Экономия при брони:
-36,97 грн
788,89
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Пирятин, ул. Соборная, 12
163.9 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
865,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Пирятин, ул. Соборная, 25/1
163.9 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1256,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ромны, ул. Соборная, 9/66
174.3 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1324,39
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Чернухи, ул. Мележика, 2
178.8 км
Милдронат® GX таблетки 500 мг блистер №60
Grindeks
1023,92
Экономия при брони:
-6,32 грн
1017,60
грн
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