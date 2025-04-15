Дезаминоокситоцин (Desaminooxytocinum)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
715,19
Экономия при брони: -45,19 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
666,70
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
703,66
Экономия при брони: -34,91 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
721,26
Экономия при брони: -52,64 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
780,00
Экономия при брони: -110,00 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
698,99
Экономия при брони: -41,36 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
774,37
Экономия при брони: -112,47 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
780,00
Экономия при брони: -117,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
862,74
Экономия при брони: -55,35 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
4.7 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека шар@
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
666,12
Экономия при брони: -48,44 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Перспективная, 6
4.8 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
651,25
Экономия при брони: -39,59 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Базарная, 28
4.8 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
916,81
Экономия при брони: -109,42 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Подорожник
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
4.9 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
5.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
763,90
Экономия при брони: -99,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
5.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
689,71
Экономия при брони: -24,95 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
6.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
887,18
Экономия при брони: -57,59 грн