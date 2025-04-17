Дезаминоокситоцин (Desaminooxytocinum)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Винница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
646,90
Экономия при брони: -0,10 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
5.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
849,85
Экономия при брони: -25,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 66
5.7 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
963,57
Экономия при брони: -115,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
5.9 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
7.2 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
855,55
Экономия при брони: -25,67 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Гнивань, ул. Лесная, 4
19.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
41.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Летичев, ул. Шевченко, 1-А
65.8 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
758,00
Экономия при брони: -22,74 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, пл. Соборная, 17
73.5 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
765,00
Экономия при брони: -22,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 43
74.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
931,73
Экономия при брони: -140,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Деражня, ул. Мира, 41
77.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Деражня, ул. Мира, 21/1
77.5 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
760,80
Экономия при брони: -50,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 51
101.8 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
702,69
Экономия при брони: -26,83 грн
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102.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
681,52
Экономия при брони: -221,83 грн
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Хмельницкий, ул. Героев АТО, 5/1
106.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Здорова родина
Закрыто
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109.1 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
792,85
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Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
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Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks