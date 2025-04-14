Дезаминоокситоцин (Desaminooxytocinum)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
902,70
Экономия при брони: -37,52 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
764,50
Экономия при брони: -31,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
901,15
Экономия при брони: -85,43 грн
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
881,08
Экономия при брони: -63,08 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
D.s.
Одесса, ул. Ришельевская, 11
4.1 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Большая Арнаутская / Канатная, 6/58
4.7 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
5.2 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Мишель
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 49
5.3 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
766,50
Экономия при брони: -33,30 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
5.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
763,90
Экономия при брони: -30,70 грн