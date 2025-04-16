Дезаминоокситоцин (Desaminooxytocinum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
936,44
Экономия при брони: -32,27 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
950,37
Экономия при брони: -108,45 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
768,75
Экономия при брони: -45,83 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
777,73
Экономия при брони: -28,69 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
769,07
Экономия при брони: -41,27 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
913,95
Экономия при брони: -34,58 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
753,31
Экономия при брони: -34,71 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
943,23
Экономия при брони: -104,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
778,38
Экономия при брони: -25,18 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
920,66
Экономия при брони: -116,89 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
693,97
Экономия при брони: -23,07 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
763,14
Экономия при брони: -32,93 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
903,15
Экономия при брони: -45,21 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
800,87
Экономия при брони: -48,16 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
916,52
Экономия при брони: -39,29 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
919,79
Экономия при брони: -43,68 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Строителей, 18/6
4.5 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
931,42
Экономия при брони: -41,31 грн