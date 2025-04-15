Дезаминоокситоцин (Desaminooxytocinum)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
932,86
Экономия при брони: -92,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
763,90
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
763,90
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
855,18
Экономия при брони: -44,72 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
763,90
Экономия при брони: -58,70 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
763,90
Экономия при брони: -58,70 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
950,24
Экономия при брони: -96,45 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
892,40
Экономия при брони: -187,20 грн
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
907,61
Экономия при брони: -28,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
919,28
Экономия при брони: -30,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
762,99
Экономия при брони: -27,03 грн
Подорожник
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
2.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
763,90
Экономия при брони: -58,70 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
3.1 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Подорожник
Львов, ул. Перфецкого, 1
3.5 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
763,90
Экономия при брони: -58,70 грн