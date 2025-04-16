Дезаминоокситоцин (Desaminooxytocinum)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
755,45
Экономия при брони: -36,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
946,44
Экономия при брони: -110,14 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
887,34
Экономия при брони: -93,69 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
810,07
Экономия при брони: -89,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
840,00
Экономия при брони: -84,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
923,18
Экономия при брони: -60,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
786,98
Экономия при брони: -32,01 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
880,99
Экономия при брони: -86,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
859,80
Экономия при брони: -49,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
899,25
Экономия при брони: -89,23 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
840,00
Экономия при брони: -84,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
825,05
Экономия при брони: -52,37 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
924,37
Экономия при брони: -34,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
700,40
Экономия при брони: -36,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
723,70
Экономия при брони: -32,62 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
905,71
Экономия при брони: -28,08 грн