Дезаминоокситоцин (Desaminooxytocinum)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Харьков
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
952,65
Экономия при брони: -98,86 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
947,54
Экономия при брони: -110,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
899,58
Экономия при брони: -70,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
5.9 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
952,10
Экономия при брони: -42,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
927,33
Экономия при брони: -49,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Южнопроектная / Аэрокосмический, 32/304
6.9 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
953,96
Экономия при брони: -52,98 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
7.5 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
7.5 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
919,73
Экономия при брони: -70,63 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
7.8 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Е
8.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
948,84
Экономия при брони: -50,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
8.7 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
965,54
Экономия при брони: -62,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
9.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
945,30
Экономия при брони: -44,89 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 87
10.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
924,53
Экономия при брони: -59,78 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 92-й Бригады, 33-А
14.3 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
905,76
Экономия при брони: -44,61 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
15.2 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 47
4.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
5.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks