Дезаминоокситоцин (Desaminooxytocinum)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
782,26
Экономия при брони: -51,15 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
958,50
Экономия при брони: -60,13 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
923,85
Экономия при брони: -73,26 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
923,55
Экономия при брони: -46,58 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
930,16
Экономия при брони: -96,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
887,76
Экономия при брони: -38,65 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
913,43
Экономия при брони: -95,04 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
843,00
Экономия при брони: -99,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
913,88
Экономия при брони: -95,49 грн
Мед-сервис
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
814,91
Экономия при брони: -49,42 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Привокзальная, 3
4.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
806,27
Экономия при брони: -68,91 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Не болей
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 121
4.7 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
939,24
Экономия при брони: -52,36 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Новокрымская, 3-А
5.2 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Подолинского Сергея, 10-А
5.5 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
926,80
Экономия при брони: -51,58 грн