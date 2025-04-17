Дезаминоокситоцин (Desaminooxytocinum)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
894,00
Экономия при брони: -192,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
923,15
Экономия при брони: -86,85 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
763,90
Экономия при брони: -62,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
763,80
Экономия при брони: -62,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
957,97
Экономия при брони: -55,51 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
900,73
Экономия при брони: -106,83 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 114-А
3.3 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Независимости, 56
5.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
В городах рядом
Подорожник
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
763,90
Экономия при брони: -30,70 грн
Аптека низких цен
Славутич, пл. Центральная, 3/1
37.1 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
901,92
Экономия при брони: -96,72 грн
Подорожник
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
63.9 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
763,90
Экономия при брони: -30,70 грн
Подорожник
Носовка, ул. Вокзальная, 1
65.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
758,00
Экономия при брони: -24,80 грн
Аптека оптовых цен
Борзна, ул. Независимости, 8
83.5 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Подорожник
Бахмач, ул. Соборности, 60-А
112.2 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
763,90
Экономия при брони: -30,70 грн