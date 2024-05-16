Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл, №1 - Киев (49136) Лекарственный препарат - Цены
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Киев, ул. Крещатик, 22
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Киев, ул. Крещатик, 13
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Киев, ул. Крещатик, 21
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Фармация
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Киев, ул. Владимирская, 51/53
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Мед-сервис
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Киев, ул. Институтская, 16
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Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
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Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Фармация
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Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Аптека низких цен
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Киев, ул. Бассейная, 10
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Киев, ул. Бассейная, 15
Аптека низких цен
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Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (200)
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Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
Фармация
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Всего: упаковка (6)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (200)
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Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Здоровая семья
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Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А