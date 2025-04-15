Киев
Папаверин-Дарница (Papaverin-Darnitsa)

Папаверин-Дарница (Papaverin-Darnitsa)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 195 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
79,44
Экономия при брони: -17,45 грн
62,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
124,29
Экономия при брони: -25,09 грн
99,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
150,00
Экономия при брони: -26,00 грн
124,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
153,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
167,93
Экономия при брони: -12,17 грн
155,76 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
169,19
Экономия при брони: -15,24 грн
153,95 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
104,96 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
161,60 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
150,00
Экономия при брони: -26,00 грн
124,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
150,00
Экономия при брони: -20,00 грн
130,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
165,30
Экономия при брони: -14,60 грн
150,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
161,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
65,18
Экономия при брони: -2,89 грн
62,29 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
91,84 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
16,53
Экономия при брони: -1,46 грн
15,07 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
145,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
173,09
Экономия при брони: -50,17 грн
122,92 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
34,09
Экономия при брони: -8,35 грн
25,74 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
17,40
Экономия при брони: -1,98 грн
15,43 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
158,57
Экономия при брони: -34,57 грн
124,00 грн
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