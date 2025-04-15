Папаверин-Дарница (Papaverin-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
79,44
Экономия при брони: -17,45 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
124,29
Экономия при брони: -25,09 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
150,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
167,93
Экономия при брони: -12,17 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
169,19
Экономия при брони: -15,24 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
161,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
150,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
150,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
165,30
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
65,18
Экономия при брони: -2,89 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
16,53
Экономия при брони: -1,46 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
173,09
Экономия при брони: -50,17 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
34,09
Экономия при брони: -8,35 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
17,40
Экономия при брони: -1,98 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
158,57
Экономия при брони: -34,57 грн