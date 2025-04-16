Папаверин-Дарница (Papaverin-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
166,93
Экономия при брони: -15,32 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
161,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
170,35
Экономия при брони: -10,62 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
161,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
173,63
Экономия при брони: -20,47 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
161,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
16,53
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
66,12
Экономия при брони: -4,56 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
161,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
171,74
Экономия при брони: -25,94 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
170,48
Экономия при брони: -17,32 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
134,15
Экономия при брони: -11,62 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
166,80
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
170,66
Экономия при брони: -19,24 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
161,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
167,54
Экономия при брони: -7,65 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
169,30
Экономия при брони: -15,55 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
171,55
Экономия при брони: -17,80 грн