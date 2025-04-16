Папаверин-Дарница (Papaverin-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
29,88
Экономия при брони: -0,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
164,74
Экономия при брони: -36,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
150,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
171,23
Экономия при брони: -24,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
170,59
Экономия при брони: -26,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
170,19
Экономия при брони: -24,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
169,88
Экономия при брони: -23,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
165,50
Экономия при брони: -17,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
171,77
Экономия при брони: -25,67 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
168,19
Экономия при брони: -26,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
150,12
Экономия при брони: -16,74 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
156,06
Экономия при брони: -28,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
171,52
Экономия при брони: -29,83 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
165,30
Экономия при брони: -17,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
172,17
Экономия при брони: -23,11 грн