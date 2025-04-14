Папаверин-Дарница (Papaverin-Darnitsa)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 251 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
172,35
Экономия при брони: -17,72 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
172,48
Экономия при брони: -26,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
52,68
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
166,80
Экономия при брони: -16,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
31,36
Экономия при брони: -1,38 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
168,61
Экономия при брони: -19,16 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
175,19
Экономия при брони: -28,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
165,50
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
167,27
Экономия при брони: -19,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
173,55
Экономия при брони: -42,59 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
170,04
Экономия при брони: -31,83 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
167,83
Экономия при брони: -23,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
170,58
Экономия при брони: -27,86 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
166,85
Экономия при брони: -15,59 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
174,43
Экономия при брони: -36,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Папаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
166,36
Экономия при брони: -11,77 грн